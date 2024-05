Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) legt am Mittwochvormittag zu

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE (ex EADS) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 159,90 EUR.

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 159,90 EUR zu. In der Spitze legte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 159,90 EUR zu. Bei 159,54 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.796 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 172,82 EUR erreichte der Titel am 27.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,08 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.10.2023 (120,24 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Verlust von 24,80 Prozent wieder erreichen.

Airbus SE (ex EADS)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,80 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,41 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 179,38 EUR.

Airbus SE (ex EADS) ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,76 EUR gegenüber 0,59 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 12,83 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 11,76 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Airbus SE (ex EADS) wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 30.07.2024 vorlegen. Airbus SE (ex EADS) dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 30.07.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbus SE (ex EADS) einen Gewinn von 6,57 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Boeing-Aktie unbewegt: NASA verschiebt bemannten Testlug mit Boeing-Raumschiff "Starliner" - Neue Flugzeug-Panne

Investment-Note für Airbus SE (ex EADS)-Aktie: Neue Analyse von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

DAX 40-Papier Airbus SE (ex EADS)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Airbus SE (ex EADS) von vor einem Jahr eingebracht