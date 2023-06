Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Nachmittag gefragt

Aktien in diesem Artikel Airbus 129,52 EUR

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:26 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 130,10 EUR. Der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 130,36 EUR zu. Bei 129,48 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 104.842 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.05.2023 bei 131,24 EUR. 0,88 Prozent Plus fehlen der Airbus SE (ex EADS)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 04.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 86,53 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,49 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 139,88 EUR.

Airbus SE (ex EADS) ließ sich am 03.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,59 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,49 EUR je Aktie erzielt worden. Airbus SE (ex EADS) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11.763,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.000,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 26.07.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Airbus SE (ex EADS)-Anleger Experten zufolge am 25.07.2024 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2023 5,58 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

SAFRAN-Aktie mit Verlusten: SAFRAN-Chef glaubt an lange andauernden Teilemangel

Rheinmetall-Aktie sinkt: Bundesregierung denkt über Neuausrichtung bei Rüstungsexporten nach

Airbus-Aktie dennoch in Rot: Airbus rechnet mit stärkerer Nachfrage nach sparsameren Jets

Bildquellen: Airbus