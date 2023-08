Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Anleger schicken Airbus SE (ex EADS) am Nachmittag ins Minus

So bewegt sich Airbus SE (ex EADS)

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 129,58 EUR abwärts.

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 129,58 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bisher bei 128,56 EUR. Mit einem Wert von 130,48 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 81.622 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Am 25.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 138,72 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 7,05 Prozent zulegen. Am 04.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 86,53 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 49,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 140,78 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbus SE (ex EADS) am 27.07.2023. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 32,50 Prozent auf 15.900,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12.000,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.11.2023 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) rechnen Experten am 30.10.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,63 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

