Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) tendiert am Dienstagvormittag seitwärts

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 130,58 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Airbus SE (ex EADS)-Aktie um 09:06 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 130,58 EUR. Im Tageshoch stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 130,70 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Airbus SE (ex EADS)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 130,26 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 130,48 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.598 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 138,72 EUR erreichte der Titel am 25.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,23 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 86,53 EUR fiel das Papier am 04.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 33,73 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 140,78 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbus SE (ex EADS) am 27.07.2023. Im abgelaufenen Quartal hat Airbus SE (ex EADS) 15.900,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 32,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12.000,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Airbus SE (ex EADS) wird am 08.11.2023 gerechnet. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Airbus SE (ex EADS) möglicherweise am 30.10.2024 präsentieren.

In der Airbus SE (ex EADS)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,63 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

