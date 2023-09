Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Freitagmittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 131,52 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die Airbus SE (ex EADS)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 131,52 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bisher bei 131,82 EUR. Bei 131,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 49.962 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 138,72 EUR erreichte der Titel am 25.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 5,19 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 86,53 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2022). Abschläge von 34,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 140,78 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbus SE (ex EADS) am 26.07.2023 vor. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 32,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 15.900,00 EUR umgesetzt, gegenüber 12.000,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 08.11.2023 vorlegen. Airbus SE (ex EADS) dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 30.10.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie in Höhe von 5,61 EUR im Jahr 2023 aus.

