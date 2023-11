Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittag kaum bewegt

So bewegt sich Airbus SE (ex EADS)

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Im XETRA-Handel kam die Airbus SE (ex EADS)-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 131,60 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie zeigte sich um 11:47 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 131,60 EUR an der Tafel. Bei 131,90 EUR erreichte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 130,64 EUR markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 131,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 46.746 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Am 25.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 138,72 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,41 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.12.2022 (107,04 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Verlust von 18,66 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 143,00 EUR an.

Airbus SE (ex EADS) gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,02 EUR gegenüber 0,85 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 14.897,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13.309,00 EUR umgesetzt worden waren.

Airbus SE (ex EADS) wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 15.02.2024 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,61 EUR je Aktie in den Airbus SE (ex EADS)-Büchern.

