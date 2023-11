Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) verzeichnet am Mittwochnachmittag Verluste

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 131,08 EUR nach.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 131,08 EUR abwärts. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 130,64 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 131,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbus SE (ex EADS)-Aktien beläuft sich auf 99.145 Stück.

Am 25.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 138,72 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 5,83 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.12.2022 bei 107,04 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 18,34 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 143,00 EUR an.

Am 08.11.2023 äußerte sich Airbus SE (ex EADS) zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,85 EUR je Aktie generiert. Airbus SE (ex EADS) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14.897,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13.309,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 15.02.2024 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,61 EUR fest.

