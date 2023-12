Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Nachmittag mit Kursabschlägen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 139,82 EUR.

Der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 139,82 EUR. Das Tagestief markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 138,84 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 140,88 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 685.082 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Bei 143,98 EUR erreichte der Titel am 14.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 2,98 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 20.12.2022 Kursverluste bis auf 108,88 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 22,13 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 145,71 EUR.

Airbus SE (ex EADS) ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 0,85 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,93 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 14.897,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13.309,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 15.02.2024 terminiert.

Experten taxieren den Airbus SE (ex EADS)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,58 EUR je Aktie.

