Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Freitagvormittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Airbus SE (ex EADS)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 140,32 EUR nach oben.

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 140,32 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie sogar auf 140,88 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 140,88 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 10.882 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Bei 143,98 EUR erreichte der Titel am 14.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 2,61 Prozent Luft nach oben. Am 20.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 108,88 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 28,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 145,71 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Airbus SE (ex EADS) am 08.11.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,02 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,85 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,93 Prozent auf 14.897,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13.309,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 15.02.2024 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,58 EUR je Aktie belaufen.

