Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Nachmittag mit Verlusten

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 04:22 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 115,84 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 115,26 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 116,06 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 128.707 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Am 17.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 120,34 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 3,74 Prozent zulegen. Bei 86,53 EUR erreichte der Anteilsschein am 03.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 33,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 143,91 EUR.

Am 28.10.2022 äußerte sich Airbus SE (ex EADS) zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,85 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,51 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 13.309,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 26,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10.518,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 16.02.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 15.02.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von Airbus SE (ex EADS).

Von Analysten wird erwartet, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2022 4,93 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

