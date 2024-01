Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Investoren trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von Airbus SE (ex EADS)

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 147,86 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 147,86 EUR abwärts. Im Tief verlor die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 146,64 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 147,28 EUR. Der Tagesumsatz der Airbus SE (ex EADS)-Aktie belief sich zuletzt auf 57.493 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (149,36 EUR) erklomm das Papier am 15.01.2024. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 1,01 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.02.2023 bei 112,02 EUR. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 31,99 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 145,71 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbus SE (ex EADS) am 08.11.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,02 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 0,85 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,93 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 14.897,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13.309,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 15.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Airbus SE (ex EADS) möglicherweise am 13.02.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,62 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

