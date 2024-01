Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) verzeichnet am Nachmittag kaum Ausschläge

Blick auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 148,04 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie kam im XETRA-Handel um 15:51 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 148,04 EUR. Kurzfristig markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 148,58 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die höchsten Verluste verbuchte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 146,64 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 147,28 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 108.491 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Bei 149,36 EUR markierte der Titel am 15.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 0,88 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 112,02 EUR am 07.02.2023. Mit einem Abschlag von mindestens 24,33 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 145,71 EUR.

Am 08.11.2023 hat Airbus SE (ex EADS) die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Airbus SE (ex EADS) ein EPS von 0,85 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,93 Prozent auf 14.897,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13.309,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 15.02.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 13.02.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbus SE (ex EADS) einen Gewinn von 5,62 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

