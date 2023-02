Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Um 04:06:59 Uhr ging es für das Airbus SE (ex EADS)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,9 Prozent auf 123,64 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie sogar auf 124,76 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 120,10 EUR. Bisher wurden heute 421.943 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gehandelt.

Am 16.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 124,76 EUR an. Gewinne von 0,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 86,53 EUR am 03.10.2022. Mit einem Abschlag von mindestens 42,89 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 137,63 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbus SE (ex EADS) am 28.10.2022. Airbus SE (ex EADS) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,85 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,51 EUR je Aktie gewesen. Airbus SE (ex EADS) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13.309,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 26,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10.518,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.05.2023 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 01.05.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von Airbus SE (ex EADS).

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 4,88 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

