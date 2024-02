Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) verzeichnet am Freitagnachmittag Verluste

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Minus bei 146,22 EUR.

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 146,22 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab in der Spitze bis auf 145,00 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 148,86 EUR. Von der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 383.837 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.02.2024 bei 152,82 EUR. 4,51 Prozent Plus fehlen der Airbus SE (ex EADS)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 20.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 114,08 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 21,98 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Airbus SE (ex EADS) seine Aktionäre 2022 mit 1,80 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,99 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 151,88 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbus SE (ex EADS) am 15.02.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,02 EUR gegenüber 0,85 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 71,96 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 22.886,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13.309,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Airbus SE (ex EADS) wird am 01.05.2024 gerechnet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,67 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie belaufen.

