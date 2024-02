Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Vormittag kaum verändert

Notierung im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Anleger zeigten sich zuletzt bei der Airbus SE (ex EADS)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 148,94 EUR.

Mit einem Wert von 148,94 EUR bewegte sich die Airbus SE (ex EADS)-Aktie um 09:05 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 149,04 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie sank bis auf 148,34 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 148,86 EUR. Von der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 10.306 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 152,82 EUR erreichte der Titel am 07.02.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,61 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 20.03.2023 Kursverluste bis auf 114,08 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie 23,41 Prozent sinken.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR an Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,99 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 151,88 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbus SE (ex EADS) am 15.02.2024 vor. Der Umsatz wurde auf 14.897,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13.309,00 EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 01.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,52 EUR je Aktie belaufen.

