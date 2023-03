Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) schiebt sich am Mittag vor

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE (ex EADS) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:49 Uhr 1,3 Prozent auf 117,78 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie zog in der Spitze bis auf 119,20 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 118,54 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 86.366 Airbus SE (ex EADS)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 20.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 126,00 EUR. Mit einem Zuwachs von 6,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 04.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 86,53 EUR. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 36,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 138,25 EUR.

Am 16.02.2023 legte Airbus SE (ex EADS) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,13 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,49 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 20.644,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 21,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16.994,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 03.05.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Airbus SE (ex EADS)-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 01.05.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbus SE (ex EADS) einen Gewinn von 5,59 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

