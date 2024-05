Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) büßt am Donnerstagmittag ein

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 159,14 EUR nach.

Die Aktie verlor um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 159,14 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab in der Spitze bis auf 158,06 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 159,86 EUR. Bisher wurden via XETRA 71.614 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 27.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 172,82 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,60 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 120,24 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 24,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,40 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 179,38 EUR.

Airbus SE (ex EADS) veröffentlichte am 25.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,76 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Airbus SE (ex EADS) ein EPS von 0,59 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Airbus SE (ex EADS) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,07 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 12,83 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 11,76 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.07.2024 terminiert. Die Veröffentlichung der Airbus SE (ex EADS)-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 30.07.2025.

Den erwarteten Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 6,57 EUR fest.

