Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Donnerstagvormittag verlustreich

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 159,20 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie musste um 09:05 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 159,20 EUR abwärts. Im Tief verlor die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 159,20 EUR. Bei 159,86 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 5.240 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Bei 172,82 EUR erreichte der Titel am 27.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 8,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 24.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 120,24 EUR ab. Mit Abgaben von 24,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,40 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 179,38 EUR.

Am 25.04.2024 äußerte sich Airbus SE (ex EADS) zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,76 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,59 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 12,83 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,76 Mrd. EUR umgesetzt.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Airbus SE (ex EADS) wird am 30.07.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 30.07.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbus SE (ex EADS) einen Gewinn von 6,57 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

