Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) behauptet sich am Vormittag

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 129,88 EUR an der Tafel. Den höchsten Wert des Tages markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 130,28 EUR. Das Tagestief markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 129,88 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 130,28 EUR. Bisher wurden via XETRA 3.115 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 18.05.2023 markierte das Papier bei 131,24 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 1,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.10.2022 bei 86,53 EUR. Mit einem Kursverlust von 33,38 Prozent würde die Airbus SE (ex EADS)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 139,89 EUR aus.

Am 03.05.2023 hat Airbus SE (ex EADS) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,59 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Airbus SE (ex EADS) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,49 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Airbus SE (ex EADS) im vergangenen Quartal 11.763,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Airbus SE (ex EADS) 12.000,00 EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 26.07.2023 dürfte Airbus SE (ex EADS) Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 25.07.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Airbus SE (ex EADS).

Den erwarteten Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,60 EUR fest.

