Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE reagiert am Montagvormittag positiv

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Airbus SE. Zuletzt wies die Airbus SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 162,30 EUR nach oben.

Die Airbus SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 162,30 EUR. In der Spitze gewann die Airbus SE-Aktie bis auf 162,84 EUR. Bei 162,28 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 12.115 Airbus SE-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.03.2025 bei 177,36 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbus SE-Aktie derzeit noch 9,28 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.10.2024 bei 124,74 EUR. Derzeit notiert die Airbus SE-Aktie damit 30,11 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten Airbus SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,69 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 179,44 EUR.

Am 30.04.2025 äußerte sich Airbus SE zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,01 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Airbus SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,76 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 13,54 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 12,83 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 30.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Airbus SE veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Airbus SE-Anleger Experten zufolge am 05.08.2026 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,48 EUR je Airbus SE-Aktie.

