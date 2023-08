Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) tritt am Nachmittag auf der Stelle

Kurs der Airbus SE (ex EADS)

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 128,92 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bewegte sich um 15:52 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 128,92 EUR. Im Tageshoch stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 129,52 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 128,16 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 128,56 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 71.765 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Am 25.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 138,72 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 7,60 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.10.2022 (86,53 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im Durchschnitt mit 140,78 EUR.

Airbus SE (ex EADS) ließ sich am 27.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz lag bei 15.900,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 32,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12.000,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Airbus SE (ex EADS) wird am 08.11.2023 gerechnet. Airbus SE (ex EADS) dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 30.10.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Airbus SE (ex EADS)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,63 EUR je Aktie.

