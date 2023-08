Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 128,38 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 128,38 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 128,16 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 128,56 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.722 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 25.07.2023 auf bis zu 138,72 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,05 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 86,53 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,60 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 140,78 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Airbus SE (ex EADS) am 27.07.2023 vor. Umsatzseitig wurden 15.900,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 12.000,00 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.11.2023 erfolgen. Experten kalkulieren am 30.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Airbus SE (ex EADS).

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Airbus SE (ex EADS)-Gewinn in Höhe von 5,63 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

DAX 40-Papier Airbus SE (ex EADS)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Airbus SE (ex EADS)-Investment eingefahren

NYSE-Wert Boeing-Aktie legt zu: Auslieferungen rückläufig