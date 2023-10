Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittag nahe Vortagesschluss

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) hat am Montagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Zum Vortag unverändert notierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 121,86 EUR.

Mit einem Kurs von 121,86 EUR zeigte sich die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im XETRA-Handel um 11:48 Uhr kaum verändert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 122,68 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Airbus SE (ex EADS)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 121,06 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 122,02 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 39.347 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.07.2023 bei 138,72 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,84 Prozent hinzugewinnen. Bei 96,27 EUR fiel das Papier am 15.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 21,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 141,22 EUR an.

Airbus SE (ex EADS) gewährte am 26.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 32,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 15.900,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 12.000,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 08.11.2023 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 30.10.2024.

Experten taxieren den Airbus SE (ex EADS)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,64 EUR je Aktie.

