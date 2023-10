Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Montagvormittag auf grünem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 122,38 EUR zu.

Um 09:05 Uhr konnte die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 122,38 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 122,68 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 122,02 EUR. Von der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.857 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (138,72 EUR) erklomm das Papier am 25.07.2023. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 13,35 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 96,27 EUR am 15.10.2022. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 21,34 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wird bei 141,22 EUR angegeben.

Airbus SE (ex EADS) gewährte am 26.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 15.900,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 32,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.000,00 EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 08.11.2023 dürfte Airbus SE (ex EADS) Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 30.10.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,64 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie belaufen.

