Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) gewinnt am Donnerstagnachmittag an Fahrt

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Zuletzt konnte die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 131,86 EUR.

Um 15:51 Uhr wies die Airbus SE (ex EADS)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 131,86 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 132,32 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 131,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 86.458 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Bei 138,72 EUR markierte der Titel am 25.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 5,20 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.12.2022 bei 107,04 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Verlust von 18,82 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 143,00 EUR.

Am 08.11.2023 lud Airbus SE (ex EADS) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,02 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,85 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Airbus SE (ex EADS) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,93 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 14.897,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 13.309,00 EUR in den Büchern gestanden.

Airbus SE (ex EADS) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 15.02.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbus SE (ex EADS) einen Gewinn von 5,61 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

