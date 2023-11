Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Vormittag im Plus

Airbus SE (ex EADS) im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Zuletzt stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 132,02 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:05 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 132,02 EUR. Der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 132,02 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 131,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 5.391 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 138,72 EUR erreichte der Titel am 25.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,07 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 107,04 EUR. Dieser Wert wurde am 07.12.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,92 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 143,00 EUR.

Am 08.11.2023 lud Airbus SE (ex EADS) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,02 EUR gegenüber 0,85 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 14.897,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13.309,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 15.02.2024 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,61 EUR je Aktie belaufen.

