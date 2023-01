Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Dienstagnachmittag gesucht

Um 04:22 Uhr sprang die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 116,58 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 116,74 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 115,22 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 271.117 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 120,34 EUR erreichte der Titel am 17.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,12 Prozent über dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Am 03.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 86,53 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 34,73 Prozent würde die Airbus SE (ex EADS)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 143,55 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie an.

Airbus SE (ex EADS) ließ sich am 28.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,85 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 0,51 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Airbus SE (ex EADS) 13.309,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 26,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10.518,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 16.02.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 15.02.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 4,90 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

