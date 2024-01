Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) tendiert am Mittwochmittag südwärts

Airbus SE (ex EADS) im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 147,02 EUR.

Der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 147,02 EUR. Bei 145,96 EUR markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 146,24 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 112.499 Stück gehandelt.

Bei 149,36 EUR erreichte der Titel am 15.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Kursplus von 1,59 Prozent wieder erreichen. Bei 112,02 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.02.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 23,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 145,71 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbus SE (ex EADS) am 08.11.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,02 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,85 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,93 Prozent auf 14.897,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13.309,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Airbus SE (ex EADS) wird am 15.02.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Airbus SE (ex EADS)-Anleger Experten zufolge am 13.02.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie in Höhe von 5,62 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

