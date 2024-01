Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Vormittag leichter

Kurs der Airbus SE (ex EADS)

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Airbus SE (ex EADS) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,1 Prozent auf 146,04 EUR ab.

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 146,04 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 145,98 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 146,24 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 16.035 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 149,36 EUR erreichte der Titel am 15.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Kursplus von 2,27 Prozent wieder erreichen. Am 07.02.2023 gab der Anteilsschein bis auf 112,02 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie 23,29 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 145,71 EUR.

Am 08.11.2023 lud Airbus SE (ex EADS) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,02 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,85 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 14.897,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 11,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13.309,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Airbus SE (ex EADS)-Bilanz für Q4 2023 wird am 15.02.2024 erwartet. Schätzungsweise am 13.02.2025 dürfte Airbus SE (ex EADS) die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Airbus SE (ex EADS)-Gewinn in Höhe von 5,62 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Airbus-Aktie sinkt: Airbus Helicopters verstärkt sich mit US-Drohnenhersteller Aerovel

Aktienempfehlung Airbus SE (ex EADS)-Aktie: Jefferies & Company Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Airbus-Aktie markiert neues Rekordhoch: Airbus hat Boeing 2023 erneut hinter sich gelassen - Großauftrag von Delta Air Lines