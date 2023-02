Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) tendiert am Freitagmittag schwächer

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:06 Uhr um 0,7 Prozent auf 124,00 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 123,50 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 124,62 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 191.659 Airbus SE (ex EADS)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 17.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 125,90 EUR. Gewinne von 1,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.10.2022 bei 86,53 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 43,30 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 137,63 EUR.

Am 16.02.2023 äußerte sich Airbus SE (ex EADS) zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,13 EUR gegenüber 0,51 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 96,27 Prozent auf 20.644,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10.518,00 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 03.05.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Airbus SE (ex EADS) dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 01.05.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2023 5,69 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

