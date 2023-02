Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) gewinnt am Nachmittag

Um 04:06 Uhr stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 125,58 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie legte bis auf 125,90 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 124,62 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 485.325 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.02.2023 bei 125,90 EUR. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 0,25 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 86,53 EUR. Dieser Wert wurde am 03.10.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 45,13 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 137,63 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbus SE (ex EADS) am 16.02.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,13 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,51 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 20.644,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.518,00 EUR umgesetzt worden waren.

Airbus SE (ex EADS) wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 03.05.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2024 rechnen Experten am 01.05.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) ein EPS in Höhe von 5,69 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Airbus