Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) verteidigt am Freitagvormittag Tendenz

Kaum Bewegung ließ sich um 09:07:00 Uhr bei der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 124,82 EUR. Bei 125,40 EUR erreichte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 124,32 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 124,62 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 22.115 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 125,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.02.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,46 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 03.10.2022 auf bis zu 86,53 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 44,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 137,63 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbus SE (ex EADS) am 16.02.2023 vor. Das EPS lag bei 2,13 EUR. Im letzten Jahr hatte Airbus SE (ex EADS) einen Gewinn von 0,51 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 20.644,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.518,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 03.05.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 01.05.2024 wird Airbus SE (ex EADS) schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,69 EUR je Aktie in den Airbus SE (ex EADS)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

