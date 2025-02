Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Montagmittag mit positiven Vorzeichen

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Airbus SE (ex EADS). Im XETRA-Handel gewannen die Airbus SE (ex EADS)-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

Um 11:48 Uhr sprang die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 170,56 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 170,82 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 168,64 EUR. Bisher wurden heute 80.878 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 172,82 EUR erreichte der Titel am 27.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,33 Prozent über dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Bei 124,74 EUR fiel das Papier am 09.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 36,73 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,19 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 169,56 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Am 30.10.2024 lud Airbus SE (ex EADS) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,24 EUR gegenüber 1,85 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Airbus SE (ex EADS) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 31,45 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 15,69 Mrd. EUR im Vergleich zu 22,89 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 20.02.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 06.05.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 5,13 EUR je Aktie in den Airbus SE (ex EADS)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

