Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Nachmittag mit Kursplus

Notierung im Blick

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 171,32 EUR zu.

Um 15:52 Uhr wies die Airbus SE (ex EADS)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 171,32 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 171,52 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 168,64 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 132.539 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.03.2024 bei 172,82 EUR. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 0,88 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 124,74 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.10.2024). Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 27,19 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,80 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,19 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 169,56 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Am 30.10.2024 hat Airbus SE (ex EADS) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,24 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,85 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Airbus SE (ex EADS) 15,69 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 31,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 22,89 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 20.02.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Airbus SE (ex EADS)-Anleger Experten zufolge am 06.05.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2024 5,13 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

