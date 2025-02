Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) präsentiert sich am Montagvormittag stärker

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 169,66 EUR.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 169,66 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 169,70 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 168,64 EUR. Der Tagesumsatz der Airbus SE (ex EADS)-Aktie belief sich zuletzt auf 12.117 Aktien.

Am 27.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 172,82 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Kursplus von 1,86 Prozent wieder erreichen. Am 09.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 124,74 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,48 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Nachdem im Jahr 2023 1,80 EUR an Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,19 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 169,56 EUR an.

Airbus SE (ex EADS) veröffentlichte am 30.10.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,24 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,85 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15,69 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 31,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,89 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 20.02.2025 präsentieren. Am 06.05.2026 wird Airbus SE (ex EADS) schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Experten taxieren den Airbus SE (ex EADS)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 5,13 EUR je Aktie.

