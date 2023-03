Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) legt am Vormittag zu

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE (ex EADS) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 1,2 Prozent auf 120,70 EUR. Bei 120,98 EUR markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 120,88 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 10.449 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Am 20.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 126,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 4,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.10.2022 bei 86,53 EUR. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 39,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 138,25 EUR an.

Airbus SE (ex EADS) ließ sich am 16.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Airbus SE (ex EADS) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,13 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,49 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 20.644,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16.994,00 EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Airbus SE (ex EADS) wird am 03.05.2023 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 01.05.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie in Höhe von 5,59 EUR im Jahr 2023 aus.

