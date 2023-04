Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) tendiert am Vormittag nordwärts

Aktien in diesem Artikel Airbus 127,44 EUR

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 127,78 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bisher bei 127,78 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 126,22 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 14.425 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.04.2023 bei 127,78 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie somit 0,00 Prozent niedriger. Bei 86,53 EUR fiel das Papier am 04.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie 47,67 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 143,00 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Am 16.02.2023 hat Airbus SE (ex EADS) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,13 EUR gegenüber 1,49 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Airbus SE (ex EADS) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,48 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 20.644,00 EUR im Vergleich zu 16.994,00 EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 03.05.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Airbus SE (ex EADS)-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 01.05.2024.

Den erwarteten Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,60 EUR fest.

