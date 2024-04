Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) präsentiert sich am Mittag fester

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 160,32 EUR.

Um 11:46 Uhr stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 160,32 EUR. Bei 160,58 EUR markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 158,96 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 88.110 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.03.2024 bei 172,82 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie somit 7,23 Prozent niedriger. Am 12.05.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 120,08 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 25,10 Prozent Luft nach unten.

Für Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,42 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 178,13 EUR.

Am 15.02.2024 hat Airbus SE (ex EADS) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 1,02 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Airbus SE (ex EADS) noch ein Gewinn pro Aktie von 2,13 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,86 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 22.886,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 20.644,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Am 01.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 6,66 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Airbus SE (ex EADS)-Analyse: So bewertet Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) die Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Airbus SE (ex EADS)-Analyse: Barclays Capital bewertet Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit Overweight in neuer Analyse

Aktienempfehlung: So bewertet Deutsche Bank AG die Airbus SE (ex EADS)-Aktie