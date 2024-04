Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) präsentiert sich am Nachmittag stärker

Airbus SE (ex EADS) im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Zuletzt konnte die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 161,06 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 161,06 EUR. In der Spitze legte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 161,50 EUR zu. Bei 158,96 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 138.200 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Am 27.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 172,82 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,30 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.05.2023 (120,08 EUR). Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 25,44 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Airbus SE (ex EADS)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,80 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,42 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 178,13 EUR.

Am 15.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Umsatz wurde auf 14.897,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 27,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 20.644,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Airbus SE (ex EADS)-Bilanz für Q1 2024 wird am 01.05.2024 erwartet.

Experten taxieren den Airbus SE (ex EADS)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 6,66 EUR je Aktie.

