Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) tendiert am Vormittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Zuletzt wies die Airbus SE (ex EADS)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 159,14 EUR nach oben.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 159,14 EUR. Kurzfristig markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 159,26 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 158,96 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 5.756 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Am 27.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 172,82 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,60 Prozent über dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 120,08 EUR. Dieser Wert wurde am 12.05.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 32,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,42 EUR, nach 1,80 EUR im Jahr 2023. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 178,13 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbus SE (ex EADS) am 15.02.2024. Airbus SE (ex EADS) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14.897,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 27,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20.644,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 01.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 6,66 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

