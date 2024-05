Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Freitagnachmittag mit roten Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 158,34 EUR.

Um 15:51 Uhr ging es für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 158,34 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 157,86 EUR ab. Bei 157,96 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 152.062 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 27.03.2024 auf bis zu 172,82 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,14 Prozent. Am 24.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 120,24 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 31,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,40 EUR, nach 1,80 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 179,38 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbus SE (ex EADS) am 25.04.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,76 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 0,59 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 12,83 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,76 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 30.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Airbus SE (ex EADS)-Anleger Experten zufolge am 30.07.2025 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,57 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie belaufen.

