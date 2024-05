Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Freitagvormittag auf rotem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Das Papier von Airbus SE (ex EADS) gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 158,90 EUR abwärts.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,1 Prozent auf 158,90 EUR ab. Das Tagestief markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 157,86 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 157,96 EUR. Von der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.735 Stück gehandelt.

Am 27.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 172,82 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,76 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Am 24.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 120,24 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,33 Prozent.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR an Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,40 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 179,38 EUR.

Am 25.04.2024 äußerte sich Airbus SE (ex EADS) zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,76 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,59 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 12,83 Mrd. EUR gegenüber 11,76 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Airbus SE (ex EADS)-Bilanz für Q2 2024 wird am 30.07.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 30.07.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie in Höhe von 6,57 EUR im Jahr 2024 aus.

