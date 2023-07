Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Nachmittag freundlich

So entwickelt sich Airbus SE (ex EADS)

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Airbus SE (ex EADS)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 133,54 EUR nach oben.

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 133,54 EUR. In der Spitze gewann die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 134,14 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 132,68 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 47.449 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Bei 135,42 EUR erreichte der Titel am 13.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,41 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 04.10.2022 auf bis zu 86,53 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 35,20 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 140,44 EUR aus.

Airbus SE (ex EADS) ließ sich am 03.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,59 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,98 Prozent auf 11.763,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12.000,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 26.07.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 25.07.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,61 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

