Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) schiebt sich am Vormittag vor

Notierung im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Airbus SE (ex EADS)-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 133,44 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 133,44 EUR. Mit einem Wert von 132,68 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 5.060 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 135,42 EUR erreichte der Titel am 13.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Kursplus von 1,48 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.10.2022 bei 86,53 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie 35,15 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 140,44 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbus SE (ex EADS) am 03.05.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,59 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,49 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 12.000,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 11.763,00 EUR.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 26.07.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 25.07.2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) ein EPS in Höhe von 5,61 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

DAX 40-Wert Airbus SE (ex EADS)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Airbus SE (ex EADS) abgeworfen

NYSE-Titel Boeing-Aktie zieht an: Deutlicher Zuwachs bei Auslieferungen