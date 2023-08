Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Anleger schicken Airbus SE (ex EADS) am Donnerstagmittag auf rotes Terrain

Airbus SE (ex EADS) im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 128,40 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,2 Prozent auf 128,40 EUR nach. In der Spitze büßte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 126,92 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 127,54 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbus SE (ex EADS)-Aktien beläuft sich auf 48.224 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 138,72 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.07.2023 erreicht. Gewinne von 8,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.10.2022 (86,53 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie 32,61 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 140,78 EUR an.

Am 27.07.2023 lud Airbus SE (ex EADS) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 32,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12.000,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 15.900,00 EUR ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 08.11.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Airbus SE (ex EADS) rechnen Experten am 30.10.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbus SE (ex EADS) einen Gewinn von 5,63 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

