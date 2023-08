Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 128,24 EUR abwärts.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 128,24 EUR abwärts. Im Tief verlor die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 126,92 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 127,54 EUR. Von der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 90.660 Stück gehandelt.

Am 25.07.2023 markierte das Papier bei 138,72 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,17 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 86,53 EUR am 04.10.2022. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,52 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 140,78 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Airbus SE (ex EADS) am 27.07.2023 vor. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 32,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12.000,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 15.900,00 EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 08.11.2023 erwartet. Schätzungsweise am 30.10.2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Airbus SE (ex EADS)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,63 EUR je Aktie.

