Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Vormittag billiger

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 127,70 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 127,70 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Airbus SE (ex EADS)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 127,44 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 127,54 EUR. Zuletzt wechselten 4.767 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Am 25.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 138,72 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,63 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Bei einem Wert von 86,53 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2022). Mit Abgaben von 32,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 140,78 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbus SE (ex EADS) am 27.07.2023. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15.900,00 EUR – ein Plus von 32,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Airbus SE (ex EADS) 12.000,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Airbus SE (ex EADS) wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 30.10.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Airbus SE (ex EADS)-Gewinn in Höhe von 5,63 EUR je Aktie aus.

