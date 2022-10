Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Anleger schicken Airbus SE (ex EADS) am Montagnachmittag ins Plus

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE (ex EADS) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 04:22 Uhr 2,3 Prozent auf 98,80 EUR. Bei 99,32 EUR markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 96,55 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbus SE (ex EADS)-Aktien beläuft sich auf 131.589 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.01.2022 bei 121,06 EUR. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 18,39 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.10.2022 bei 86,53 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 14,18 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 141,82 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbus SE (ex EADS) am 28.07.2022. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 15,36 Prozent auf 12.000,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 14.177,00 EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 28.10.2022 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 01.11.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2022 4,95 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

