Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Anleger schicken Airbus SE (ex EADS) am Vormittag ins Plus

Aktienentwicklung

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Airbus SE (ex EADS) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,5 Prozent auf 125,94 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Airbus SE (ex EADS)-Papiere um 09:06 Uhr 2,5 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 125,94 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 124,90 EUR. Zuletzt wechselten 9.640 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Am 25.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 138,72 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,15 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.10.2022 bei 96,55 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 23,34 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wird bei 143,44 EUR angegeben.

Am 26.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 15.900,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 32,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Airbus SE (ex EADS) einen Umsatz von 12.000,00 EUR eingefahren.

Airbus SE (ex EADS) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 30.10.2024.

Experten taxieren den Airbus SE (ex EADS)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,63 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Boeing-Aktie an der NYSE niedriger: Ryanair-Chef rechnet mit weiteren Verzögerung bei Boeing-Auslieferung

easyJet-Aktie sinkt: easyJet will nach mäßigem Sommergeschäft bei Airbus Vielzahl neuer Flugzeuge kaufen

DAX 40-Wert Airbus SE (ex EADS)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Airbus SE (ex EADS)-Investition eingebracht