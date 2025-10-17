Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Vormittag mit roten Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Airbus SE. Die Airbus SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,7 Prozent auf 199,72 EUR ab.

Der Airbus SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 2,7 Prozent auf 199,72 EUR. Die Abwärtsbewegung der Airbus SE-Aktie ging bis auf 199,66 EUR. Mit einem Wert von 200,45 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 9.696 Airbus SE-Aktien umgesetzt.

Am 15.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 206,90 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Airbus SE-Aktie somit 3,47 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 129,82 EUR. Der aktuelle Kurs der Airbus SE-Aktie ist somit 35,00 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,74 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 213,00 EUR aus.

Am 30.07.2025 legte Airbus SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,93 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE 0,29 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 16,07 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16,00 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 29.10.2025 dürfte Airbus SE Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 29.10.2026 dürfte Airbus SE die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,48 EUR je Airbus SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE-Aktie

Airbus SE-Analyse: Airbus SE-Aktie von Deutsche Bank AG mit Buy bewertet

Airbus-Aktie stabil: Deutschland bestellt neue Eurofighter

Airbus SE-Aktie-Analyse: UBS AG bewertet mit Buy